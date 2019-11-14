Турция – Исландия: где смотреть столкновение самой горячей и самой хладнокровной сборной отбора

Команда Гюнеша привыкла вырывать победы "на ленточке", но для путевки на Евро ей хватит и ничьей

Сборная Турции / Фото: Reuters

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня в квалификации к Евро, безусловно, станет встреча в группе А между горячей и неуступчивой сборной Турции и хладнокровной и воинственной сборной Исландии. Матч начнется в 19:00 по Киеву. В прямом эфире его покажет телеканал Футбол 2. В свою очередь команда Андрея Шевченко сегодня проведет спарринг с Эстонией, а на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция исторического матча Украина – Эстония с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Как играют в отборе. После того, как зимой Мирчу Луческу у руля сборной Турции сменил Шенол Гюнеш, команда очень хорошо проводит отбор, возглавляя группу A – в ее активе 19 очков после 8 матчей. Исландцы идут третьими с 15 зачетными пунктами. В случае победы или ничьи Турция обеспечит себе выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Северянам же, чтобы остаться в борьбе за Евро, нужна только победа. В матче первого круга Турция выиграла 2:1.

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Смотрите, как Турция минимально переиграла Исландию в отборе к Евро-2016

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Что нужно знать. Турецкие игроки были авторами первого гола в каждом из четырех домашних поединков в рамках текущего отбора на чемпионат Европы. Плюс турки играют до последнем минуте и частенько забивают на финишном отрезке матча – победы над Албанией и Андоррой 1:0 вырывались на 90-й и 89-й минутах.

У Исландии козырем может стать форвард Колбейнн Сигторссон, который действительно хорош в квалификации. 29-летний нападающий шведского АИКа забивал в трех из четырех последних матчей команды в отборе, и умеет успешно противостоять габаритным центрбекам хозяев.

Карьера на кону. В этом поединке будет приковано повышенное внимание к защитнику "Ювентуса" и сборной Турции Мериху Демиралу. Говорят, что его собираются просмотреть скауты "Арсенала" или "Манчестер Юнайтед". Также в парне заинтересован "Милан", готовый предложить 35 миллионов евро. 21-летний защитник может покинуть туринскую команду уже в январе.

Прогноз букмекеров. По мнению аналитиков контор, однозначным фаворитом является Турция – 1,63. На победу Исландии коэффициент 5,5, вероятность ничьей тоже велика – 3,75. Самый популярный счет – 1:0 – минимальный успех хозяев.

Смотрите обзор последнего матча Турции в отборе к Евро-2020 против Франции – 1:1

Исландия в предыдущем матче квалификации переиграла Андорру – 2:0

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