Турция уничтожила Молдову в отборе на Евро-2020 и продолжает погоню за Францией

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Фото: tff.org.

Турция уничтожила Молдову в отборе на Евро-2020 и продолжает погоню за Францией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d9/226/5c99d9226c886.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d9/226/5c99d9226c886.png 2019-03-26T09:48:00+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдовы во втором туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Голами отметились Хасан Калдырым, Каан Айхан, а Дженк Тосун записал на своей счет дубль. После двух матчей Турция имеет максимальное количество очков и делит первое место в группе Н с Францией.

Турция – Молдова – 4:0

Голы: Калдырым (24), Тосун (26, 53), Айхан (70)

Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.

Молдова: Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).

Предупреждения: Рябчук (64), Ионицэ (65).

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 2 2 0 0 8-1 6 2 ТУРЦИЯ 2 2 0 0 6-0 6 3 АЛБАНИЯ 2 1 0 1 3-2 3 4 ИСЛАНДИЯ 2 1 0 1 2-4 3 5 АНДОРРА 2 0 0 2 0-5 0 6 МОЛДОВА 2 0 0 2 1-8 0

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.

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