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Турция уничтожила Молдову в отборе на Евро-2020 и продолжает погоню за Францией

Сегодня, 09:48

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Фото: tff.org
Фото: tff.org.
Турция уничтожила Молдову в отборе на Евро-2020 и продолжает погоню за Францией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d9/226/5c99d9226c886.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d9/226/5c99d9226c886.png Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдовы во втором туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Голами отметились Хасан Калдырым, Каан Айхан, а Дженк Тосун записал на своей счет дубль. После двух матчей Турция имеет максимальное количество очков и делит первое место в группе Н с Францией.

Турция – Молдова – 4:0
Голы: Калдырым (24), Тосун (26, 53), Айхан (70)

Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.

Молдова: Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).

Предупреждения: Рябчук (64), Ионицэ (65).

N

 Команды

ИВНПМО
1 ФРАНЦИЯ22008-16
2 ТУРЦИЯ22006-06
3 АЛБАНИЯ21013-23
4 ИСЛАНДИЯ21012-43
5 АНДОРРА20020-50
6 МОЛДОВА20021-80

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.

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Тег Евро-2020, сборная Молдовы, сборная Турции

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Сегодня|Спорт

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