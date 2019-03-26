Турция уничтожила Молдову в отборе на Евро-2020 и продолжает погоню за Францией
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдовы во втором туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Голами отметились Хасан Калдырым, Каан Айхан, а Дженк Тосун записал на своей счет дубль. После двух матчей Турция имеет максимальное количество очков и делит первое место в группе Н с Францией.
Турция – Молдова – 4:0
Голы: Калдырым (24), Тосун (26, 53), Айхан (70)
Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.
Молдова: Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).
Предупреждения: Рябчук (64), Ионицэ (65).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ТУРЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|АЛБАНИЯ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|ИСЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|5
|АНДОРРА
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|6
|МОЛДОВА
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.
После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.
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