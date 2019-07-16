Турецкий клуб перепутал футболистов во время трансфера и купил не того игрока

"Менеменспор" вынужден был разорвать контракт с игроком из Гамбии на следующий день после подписания

Алфа Джаллоу не долго задержался в Турции. Фото: Twitter

Турецкий клуб "Менеменспор", выступающий во втором по силе дивизионе страны, осуществил курьезный трансфер. На днях клуб объявил о переходе гамбийского нападающего Алфы Джаллоу из команды третьей португальской лиги "Алкошетенсе". Футболист был рад интересу со стороны "Менеменспора", и стороны быстро и успешно провели переговоры, согласовав все условия перехода.

Однако уже спустя сутки контракт с Джаллоу был расторгнут. Причиной такого решения стал тот факт, что представители "Менеменспора" перепутали форварда с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу, на клубном уровне защищающим цвета "Салернитаны" из итальянской Серии B и вызывающимся в национальную команду Гамбии.

Ранее мы писали о самом странном трансфере в истории: "Торино" продал игрока и на следующий день выкупил его. Защитник Кевин Бонифаци стал участником сомнительной сделки в Италии.

А в прошлом месяце прогремела трансферная бомба в украинском футболе. Команда из села Петрово усилилась экс-игроком сборной Украины, обладателем Кубка УЕФА Богданом Шустом. Голкипер подписал с клубом пятилетний контракт, который вступает в силу 1 июля 2019 года.

Напомним, что "Ингулец" в завершившемся сезоне Первой лиги занял седьмое место и вышел в финал Кубка Украины, где в решающей игре уступил "Шахтеру".

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