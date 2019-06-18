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Турецкий вектор: "Динамо" избавится от еще одного высокооплачиваемого футболиста

18 июня, 21:05

На украинского полузащитника претендует новичок турецкой Сууперлиги

Денис Гармаш
Денис Гармаш. Фото: AFP

Новичок турецкой Суперлиги "Денизлиспор" планирует арендовать полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Об этом сообщает сайт transfermerkez.com. 29-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Однако его выходка в четвертьфинале Кубка Украины против "Шахтера", очевидно, окончательно стоила ему места в команде.

Напомним, Гармаш нарушил правила против Мораеса, а затем боднул его головой и сразу же схлопотал красную карточку, а затем и дисквалификацию на три матча. К слову, это была только вторая прямая красная карточка для Гармаша в карьере, хотя он славится своей недисциплинированностью. Добавим, что Гармаш является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. 

Гармаш является воспитанником "Динамо", а цвета первой команды защищает с 2009 года. За "бело-синих" он провел 291 матч, забил 44 гола и сделал 40 ассистов. Дважды Гармаш становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал национальный Кубок и еще трижды – Суперкубок страны. В составе сборной Украины U-19 становился чемпионом Европы.

Ранее мы писали, что защитник "Динамо" Николай Морозюк бесплатно достанется турецкому "Ризеспору". Последние полгода украинец выступал в Турции на правах аренды.

Также в Турции раскрыли сумму, которую Коноплянка заработает за три года в "Фенербахче". Украинский вингер в новом сезоне не сможет выступить в еврокубках, но получит весьма увесистую зарплату.

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Тег Динамо Киев, Денис Гармаш, чемпионат Турции

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Сегодня|Спорт

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