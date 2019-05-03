Туринское дерби и другие матчи 35-го тура чемпионата Италии

Расписание, трансляции и результаты матчей Серии А

Стали чемпионами, а теперь можно и подурачиться. Фото: AFP

"Ювентус" заблаговременно обеспечил себе чемпионский титул, но есть матчи в которых нельзя проигрывать даже не испытывая мотивации. И это туринское дерби, которое открывает 35-й тур чемпионата Италии.

Гостям очки нужны больше, ведь они при хорошем стечении обстоятельств могут даже пробиться в Лигу чемпионов.

Изначально волею поединок должен был состояться в субботу, однако поскольку 4 мая исполнится 70 лет со дня гибели в авиакатастрофе команды "Торино", по взаимной договоренности клубов и федерации матч пройдет на день раньше.

В Серии А команды встречались 151 раз: 72 победы "Ювентуса", 42 ничьи, 37 побед "Торино".

Пятница, 3 мая

21:30 "Ювентус" – "Торино" – Футбол 1

Суббота, 4 мая

19:00 "Кьево" – СПАЛ

21:30 "Удинезе" – "Интер" – Футбол 2

Воскресенье, 5 мая

13:30 "Эмполи" – "Фиорентина" – Футбол 2

16:00 "Лацио" – "Аталанта"

16:00 "Парма" – "Сампдория"

16:00 "Сассуоло" – "Фрозиноне"

19:00 "Дженоа" – "Рома"

21:30 "Наполи" – "Кальяри" – Футбол 2

Понедельник, 6 мая

21:30 "Милан" – "Болонья" – Футбол 2

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