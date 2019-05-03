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Туринское дерби и другие матчи 35-го тура чемпионата Италии

3 мая, 17:44

Расписание, трансляции и результаты матчей Серии А

Стали чемпионами, а теперь можно и подурачиться
Стали чемпионами, а теперь можно и подурачиться. Фото: AFP

"Ювентус" заблаговременно обеспечил себе чемпионский титул, но есть матчи в которых нельзя проигрывать даже не испытывая мотивации. И это туринское дерби, которое открывает 35-й тур чемпионата Италии.

Гостям очки нужны больше, ведь они при хорошем стечении обстоятельств могут даже пробиться в Лигу чемпионов. 

Изначально волею поединок должен был состояться в субботу, однако поскольку 4 мая исполнится 70 лет со дня гибели в авиакатастрофе команды "Торино", по взаимной договоренности клубов и федерации матч пройдет на день раньше.

В Серии А команды встречались 151 раз: 72 победы "Ювентуса", 42 ничьи, 37 побед "Торино".

Пятница, 3 мая

21:30 "Ювентус" – "Торино" – Футбол 1

Суббота, 4 мая

19:00 "Кьево" – СПАЛ

21:30 "Удинезе" – "Интер" – Футбол 2

Воскресенье, 5 мая

13:30 "Эмполи" – "Фиорентина" – Футбол 2

16:00 "Лацио" – "Аталанта"

16:00 "Парма" – "Сампдория"

16:00 "Сассуоло" – "Фрозиноне"

19:00 "Дженоа" – "Рома"

21:30 "Наполи" – "Кальяри" – Футбол 2

Понедельник, 6 мая

21:30 "Милан" – "Болонья" – Футбол 2

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в подписке на oll.tv.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС34284268-2488
2 НАПОЛИ34217664-3070
3 ИНТЕР34188852-2862
4 АТАЛАНТА34178968-4259
5 РОМА341610861-4658
6 ТОРИНО341414644-2956
7 МИЛАН341511847-3356
8 ЛАЦИО341671149-3655
9 САМПДОРИЯ341461454-4648
10 САССУОЛО349141148-5241
11 ФИОРЕНТИНА348161047-4240
12 КАЛЬЯРИ3410101432-4740
13 СПАЛ341091535-4839
14 БОЛОНЬЯ349101537-4837
15 ПАРМА349101535-5237
16 ДЖЕНОА348111536-5335
17 УДИНЕЗЕ34891731-4933
18 ЭМПОЛИ34781943-6629
19 ФРОЗИНОНЕ34582126-6223
20 КЬЕВО342122025-6915

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Сегодня|Спорт

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