Туринское дерби и другие матчи 35-го тура чемпионата Италии
Расписание, трансляции и результаты матчей Серии А
"Ювентус" заблаговременно обеспечил себе чемпионский титул, но есть матчи в которых нельзя проигрывать даже не испытывая мотивации. И это туринское дерби, которое открывает 35-й тур чемпионата Италии.
Гостям очки нужны больше, ведь они при хорошем стечении обстоятельств могут даже пробиться в Лигу чемпионов.
Изначально волею поединок должен был состояться в субботу, однако поскольку 4 мая исполнится 70 лет со дня гибели в авиакатастрофе команды "Торино", по взаимной договоренности клубов и федерации матч пройдет на день раньше.
В Серии А команды встречались 151 раз: 72 победы "Ювентуса", 42 ничьи, 37 побед "Торино".
Пятница, 3 мая
21:30 "Ювентус" – "Торино" – Футбол 1
Суббота, 4 мая
19:00 "Кьево" – СПАЛ
21:30 "Удинезе" – "Интер" – Футбол 2
Воскресенье, 5 мая
13:30 "Эмполи" – "Фиорентина" – Футбол 2
16:00 "Лацио" – "Аталанта"
16:00 "Парма" – "Сампдория"
16:00 "Сассуоло" – "Фрозиноне"
19:00 "Дженоа" – "Рома"
21:30 "Наполи" – "Кальяри" – Футбол 2
Понедельник, 6 мая
21:30 "Милан" – "Болонья" – Футбол 2
Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в подписке на oll.tv.
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