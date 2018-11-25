Тяжелый месяц соперника "Динамо" по Лиге Европы продолжается

Вчера, 18:35

"Ренн" в матче чемпионата Франции ушел от поражения в гостях у "Монпелье"

Бенжамин Буриго ударом с 11-метровой отметки принес ничью &quot;Ренну&quot; в матче с &quot;Монпелье&quot;. Фото AFP
Бенжамин Буриго ударом с 11-метровой отметки принес ничью "Ренну" в матче с "Монпелье". Фото AFP

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу соперник "Динамо" по групповому раунду Лиги Европы "Ренн" сыграл вничью на выезде с одним из лидеров – "Монпелье" – со счетом 2:2. Впечатления у гостей от встречи – двоякие. С одной стороны, "Ренн" первым забил – уже на 5-й минуте это сделал один из самых известных футболистов команды Бен Арфа, успевший поиграть в "Лионе", "Марселе", "Ньюкасле".

С другой стороны, перед самым перерывом (45-я минута) и практически сразу же после него (49-я) "Монпелье" стараниями Делора отыгрался и вышел вперед. Спастись от поражения "Ренну" удалось на 71-й минуте – Буриго реализовал пенальти. Как раз перед этим у "Монпелье" ушел с поля экс-футболист ужгородской "Говерлы" Ле Таллек.

"Ренн": Коубек – Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебайни, Дель Кастильо (Леа Силики) – Андре, Гренье, Буриго (Йоханссон, 78) – Сарр, Бен Арфа (Юну, 68).

Это шестой матч из семи за последний месяц, в котором "Ренн" не смог выиграть. Последний раз команда побеждала 3 ноября – "Кан" в гостях (2:1), перед матчем "Динамо" – "Ренн" – 3:1 в Лиге Европы, после которого у французского клуба остались лишь теоретические шансы на выход из группы.
чемпионат Франции, Ренн

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Сегодня|Спорт

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