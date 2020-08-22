У Александра Зинченко появилась дочка: футболист поделился радостным известием

"Теперь у меня есть дочка! Крестная дочка", - рассказал игрок "Манчестер Сити", ставший кумом Николая Матвиенко

В жизни самого дорогостоящего украинского футболиста Александра Зинченко, которого аналитики оценивают в 24 млн евро, произошло знаковое событие. Универсал из "Манчестер Сити" стал крестным отцом для годовалой Марии – дочери защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Крестины состоялись в Киеве.

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"Теперь у меня есть дочка! Крестная дочка!" – написал у себя в Instagram Александр Зинченко

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Отметим, что крестной мамой для малышки Марии Матвиенко и, соответственно, кумой для Александра Зинченко стала очаровательная блондинка – Кристина Танковская. Это жена игрока "Шахтера" Вячеслава Танковского, известного по выступлениям на правах аренды за ФК "Мариуполь".

"Спасибо, что доверили доченьку", – написала в своем Instagram-аккаунте Кристина Танковская.

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Напомним, что Николай Матвиенко стал отцом 29 августа прошлого года. Супруга Анна родила девочку ростом 55 сантиметров и весом 3 килограмма 560 граммов, которую назвали Марией. "Безумно счастлив! Спасибо моей любимой жене – она подарила мне самую большую радость в жизни!" – признавался тогда футболист "Шахтера".

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