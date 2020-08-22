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"Это зашквар!" Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

22 августа, 16:22

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению Влады Седан, причиной поражения от "Лиона" стала экспериментальная тактика тренера "МанСити"

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан обвинила главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги чемпионов. Напомним, еще на стадии 1/4 финала "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" 1:3, неудачно сыграв с непривычной для себя схемой в три защитника. При этом Зинченко наблюдал за ходом поединка в качестве запасного.

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но, мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты хватаются за голову?"

"У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных! Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира. Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – сказала жена Александра Зинченко Влада Седан в своем YouTube-канале

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Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

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Напомним, что после победы над "Манчестер Сити", в 1/2 финала Лиги чемпионов "Лион" проиграл "Баварии" 0:3. В финале турнира, 23 августа, мюнхенцы встретятся с "ПСЖ".

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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