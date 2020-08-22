"Это зашквар!" Жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан обвинила главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги чемпионов. Напомним, еще на стадии 1/4 финала "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" 1:3, неудачно сыграв с непривычной для себя схемой в три защитника. При этом Зинченко наблюдал за ходом поединка в качестве запасного.

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но, мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты хватаются за голову?"

"У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных! Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира. Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – сказала жена Александра Зинченко Влада Седан в своем YouTube-канале

Реклама

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Читайте также: Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна

Напомним, что после победы над "Манчестер Сити", в 1/2 финала Лиги чемпионов "Лион" проиграл "Баварии" 0:3. В финале турнира, 23 августа, мюнхенцы встретятся с "ПСЖ".

Реклама

Смотрите, как "МанСити" был выбит из ЛЧ "Лионом"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама