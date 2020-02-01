Шансы "Атлетико" обыграть "Реал" – всего 20%: прогноз букмекеров на мадридское дерби

Эден Азар готов сыграть с "Атлетико" / Фото: Twitter

В субботу, 1 февраля, нас ждет мадридское дерби: в 22-м туре чемпионата Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу" сойдутся "Реал" и "Атлетико". Матч начнется в 17:00 по Киеву. "Реал" – "Алетико" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте. Букмекеры считают фаворитом встречи номинальных хозяев поля.

"Реал" – "Атлетико": где смотреть мадридское дерби в чемпионате Испании

Коэффициент на победу команды Зинедина Зидана составляет 1.75, на ничью – 3.70, на победу "Атлетико" – 4.75. Если перевести эти цифры в проценты, то получается, что шанс "Реала" одержать победу составляет 54%, в то время, как у "Атлетико" только 20% на успех.

Реклама

Самый вероятный счет матча – 1:0 в пользу "Реала", коэффициент на это 6.20. Победа "сливочных" со счетом 2:0 котируется немного меньше -7.60, третье место среди самых вероятных результатов занимает еще одна победа "Реала", но уже не в сухую – 2:1 (8.60).

Больше всего шансов отличиться сегодня в составе "Реала" имеет Карим Бензема (2.25), также не станет сюрпризом мяч в исполнении Иско (4.35) или Серхио Рамоса (4.50). У "матрасников" может отличиться Альваро Мората (3.85), Анхель Корреа (6.50) и Жоао Фелиш (6.50).

К слову, португалец рискует пропустить матч против "Реала" – у него проблемы с ногой. Ранее мы писали, что Эден Азар приступил к тренировкам "Реала" и может сыграть в мадридском дерби. Бельгийский игрок травмировался в конце ноября в матче Лиги чемпионов против "Пари-Сен-Жермен".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама