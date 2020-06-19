Вот так номер! У звезды "Манчестер Юнайтед" посреди дороги отобрали машину за 380 тысяч долларов

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был вынужден расстаться со своим шикарным "Роллс-Ройс" Wraith Black Badge за 380 тысяч долларов и отдать его сотрудникам полиции, которые остановили футболиста. Чемпион мира как раз ехал по дороге в графстве Чешир. Ранее за "ломкой" звездой "Манчестер Юнайтед" выстроилась очередь, в которую добавился миланский "Интер".

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По информации The Sun, причиной конфискации авто было не нарушение правил движения. Оказалось, что футболист вовремя не сменил номерной знак своего автомобиля. Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории Великобритании более шести месяцев, должны быть зарегистрированы и оснащены британскими номерными знаками. Погба же ездил на машине с французскими номерами, тем самым нарушив правила.

Сообщается, что француз теперь должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов и по 20 фунтов за каждый день простоя, после чего в течение семи дней сможет вернуть свою машину.

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Напомним, что действующий контракт Поля с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон. Хотя в нынешнем розыгрыше из-за травм француза не часто видели на футбольном поле. В сезоне-2019/2020 Погба провел лишь 7 матчей в английской Премьер-лиге и одну игру в Кубке английской лиги. На свой счет хавбек записал две результативные передачи.

Смотрите, как Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне

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