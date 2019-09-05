У экс-футболиста сборной Украины пропал отец в аннексированном Крыму

По словам Александра Каплиенко, его отец последний раз выходил на связь еще 10 августа

Александр Каплиенко / Фото: Instagram

Украинский футболист, защитник тбилисского "Динамо" Александр Каплиенко сообщил в своем Instagram, что в аннексированном Крыму пропал его отец.

"Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович, 17.08. 1976 года рождения, – написал в своем Instagram 23-летний Александр Каплиенко, в свое время выступавший за юношеские сборные Украины разных возрастов. – Последний раз он выходил на связь 10.08.2019. Последнее место нахождения в Симферополе – место его работы. Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не смогли до него дозвониться, позвонили на его работу, его напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь, там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те, кто, может, находятся в Крыму или у кого есть знакомые там – попросите, пожалуйста, их выставить этот пост в историю. Кто его видел или обладает какой-либо информацией, пишите в директ или звоните по этому номеру: +380976136390", – написал Каплиенко.

Фото Максима Каплиенко – отца футболиста

Как сообщалось ранее, исчезнувшая единственная испанская призерка зимней Олимпиады найдена мертвой. С 23 августа горнолыжница Бланка Фернандес Очоа не выходила на связь с родными. Последний раз спортсменку видели за рулем ее машины в окрестностях Мадрида, позднее автомобиль был обнаружен бесхозным в национальном парке Лос-Дехесас.

Также мы писали, что полиция арестовала подозреваемого в похищении матери капитана "Шахтера". Неизвестные пытались похитить мать бразильского полузащитника Тайсона летом 2018 года. По сообщениям бразильских СМИ, утром похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу, и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, женщина вскоре была освобождена.

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