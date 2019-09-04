Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Исчезнувшая единственная испанская призерка зимней Олимпиады найдена мертвой

4 сентября, 20:11

Знаменитая горнолыжница пропала еще 23 сентября

Бланка Фернандес Очоа

Бланка Фернандес Очоа / Фото: Getty Images

Испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой. Ранее полиция сообщала о ее исчезновении. С 23 августа Очоа не выходила на связь с родными. Последний раз спортсменку видели за рулем ее машины в окрестностях Мадрида, позднее автомобиль был обнаружен бесхозным в национальном парке Лос-Дехесас.

Тело спортсменки было найдено на одном из пиков горного массива Сьерра-де-Гуадаррама. Причина смерти не уточняется.

56-летняя Очоа – обладательница бронзовой медали в слаломе на Олимпийских играх-1992 в Альбервилле. Это достижение является уникальным для Испании: больше никто из представительниц этой страны не выигрывал медали зимних Олимпиад. После Олимпиады-1992 Очоа завершила карьеру.

Реклама

Напомним, что вчера умер легендарный биатлонист Халвард Ханеволд. Знаменитому норвежцу, который трижды выигрывал Олимпиаду, не было и 50 лет.

Как мы писали ранее, умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью Александр написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.

В тренде
О чем договорились в Минске по Донбассу: у Кучмы рассказали подробности

Также сообщалось, что самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП. Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил, рост которого составлял 215 см, погиб в автокатастрофе.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

слалом умерла горные лыжи Олимпиада-1992 горнолыжный спорт

Источник: Спорт сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Норвегии прошел чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду: видео ТОП-10 безумцев
В Норвегии прошел чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду: видео ТОП-10 безумцевДругие
Умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул
Умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" Франко КоломбоДругие
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историюДругие
"Мое сердце болит": легендарная гимнастка не стала защищать брата, подозреваемого в тройном убийствеДругие
В трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома
В трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше домаДругие
18-летняя украинка, поразившая мир: чем Дарья Белодед делится в соцсетях
18-летняя украинка, поразившая мир: чем Дарья Белодед делится в соцсетяхДругие

Новости партнеров

Loading...