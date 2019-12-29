У команды Фонсеки в скором времени сменится владелец: новые боссы хотят пригласить легенду клуба

В ближайшее время у "Ромы" появится новый хозяин

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

В ближайшее время "Рома" может сменить владельца — переговоры между нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой и американской компанией Friedkin Group вступили в завершающую фазу.

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Консорциум близок к приобретению итальянского клуба за 780 млн евро. Переговоры длились на протяжении нескольких месяцев, однако во время рождественских праздников стороны смогли договориться.

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С 2012 года "Рома" принадлежит американцу Джеймсу Паллотте, вероятно, после продажи он останется миноритарным акционером.

Также отмечается, что представители американской компании уже связывались с Де Росси и обсуждали с ним возможное назначение на административный пост в римском клубе в случае заключения сделки.

Напомним, Де Росси играл в составе "Ромы" с 2002 по 2019 год, а после перешел в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

"Рома" набрала 35 очков в 17 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ранее мы рассказывали, что бывший тренер "Шахтера" посетил Ватикан и встретился с папой Римским. Паулу Фонсека познакомился с Папой Франциском.

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