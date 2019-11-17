Бывший тренер "Шахтера" посетил Ватикан и встретился с папой Римским

Паулу Фонсека / Фото: AFP

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", где встретился с папой Римским.

Читайте также: человек в маске помог "стае" экс-тренера "Шахтера" обыграть команду, которой отказал Шевченко

Также португальский наставник поучаствовал в обеде в Ватикане, организованным итальянским клубом для более чем 1000 обездоленных людей.

Реклама

Напомним, Паулу Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий "Шахтер", с которым по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. "Рома" находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

Читайте, как бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал Фонсеку. В своем недавнем интервью бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку, который в свое время сменил его на тренерском мостике горняков.

Как мы писали ранее, Шварценеггер назвал единственного футболиста, достойного прозвища Терминатор. Арни указал на игрока из чемпионата Италии – форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого сборная Украины недавно одолела в отборе на Евро-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама