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Бывший тренер "Шахтера" посетил Ватикан и встретился с папой Римским

17 ноября, 22:11

Паулу Фонсека познакомился с Папой Франциском

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: AFP

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", где встретился с папой Римским.

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Также португальский наставник поучаствовал в обеде в Ватикане, организованным итальянским клубом для более чем 1000 обездоленных людей.

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Напомним, Паулу Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий "Шахтер", с которым по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. "Рома" находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

Читайте, как бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал Фонсеку. В своем недавнем интервью бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку, который в свое время сменил его на тренерском мостике горняков.

Как мы писали ранее, Шварценеггер назвал единственного футболиста, достойного прозвища Терминатор. Арни указал на игрока из чемпионата Италии – форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого сборная Украины недавно одолела в отборе на Евро-2020.

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чемпионат Италии Рома Италия Паулу Фонсека

Источник: Сегодня|Спорт

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