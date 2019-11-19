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У "Манчестер Юнайтед" появилась огромная проблема стоимостью в полмиллиарда евро

19 ноября, 10:59

Английский гранд теряет очень большие деньги из-за неучастия в Лиге чемпионов

/ Фото: AFP

Отсутствие "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов негативно сказывается на финансовом положении клуба. Чистый долг "красных дьяволов" увеличился на 163 миллиона евро.

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Таким образом, долги клуба теперь составляют 450 миллионов. "Манчестер Юнайтед" прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадет 680 млн. В прошлом году согласно финансовым отчетам клуб заработал 734 млн.

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Такое финансовое положение "Манчестер Юнайтед" отчасти связано с отсутствием команды в Лиге чемпионов.

После такого, болельщики уже активно распространяют фотографии с призывом продать клуб и, чтобы Глейзеры ушли из команды.

"Красные Дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась за последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в "МЮ".

Смотрите также, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед"

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед

Источник: Sky Sports

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