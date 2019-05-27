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У "МанСити" появится конкурент: арабский шейх нацелился на клуб Премьер-лиги

27 мая, 12:20

Потенциальный покупатель – член королевской семьи ОАЭ и двоюродный брат владельца "Манчестер Сити"

Фото: nufc.co.uk
Фото: nufc.co.uk.

Миллиардер и владелец английских "сорок" Майкл Эшли согласовал сделку в размере 350 миллионов фунтов стерлингов по продаже футбольного клуба шейху из Объединенных Арабских Эмиратов Халеду бен Зайду Аль Нехайяну, уверяет таблоид The Sun.

Как отмечается, шейх – член королевской семьи ОАЭ и двоюродный брат владельца футбольного клуба "Манчестер Сити" шейха Мансура ибн Зайда аль Нехайяна. По информации источника, будущий владелец команды ранее пытался купить "Ливерпуль" примерно за два с половиной миллиарда долларов, но потерпел неудачу.

Кстати, тренер "МанСити" интересовался у Зинченко талантом "Динамо": Ему нужно срочно уезжать из Украины. В составе чемпиона Англии может появиться еще один украинец.

Таблоид отмечает, что одной из первых задач шейха будет подписание нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Напомним, что 59-летний испанский специалист возглавляет "сорок" с 2016 года.

Ранее мы писали, что американский миллиардер намерен приобрести "Фиорентину". Стоимость сделки оценивается в 135 миллионов. Нынешние хозяева клуба братья Андреа и Диего Делла Валле переживают не лучшие времена.

Награждение чемпиона Англии:

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