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Владелец "Космоса" нацелился на "фиалок": за клуб из Италии предлагают 135 миллионов

25 мая, 11:38

Нынешние хозяева клуба братья Андреа и Диего Делла Валле переживают не лучшие времена

Фото: ФК "Фиорентина"
Фото: ФК "Фиорентина".

Как сообщает The New York Times американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо в понедельник станет новым владельцем "Фиорентины". Американский футбольный клуб "Нью-Йорк Космос" также принадлежит бизнес-структурам Рокко Коммиссо.

Нынешние хозяева клуба, владеющие командой с 2002 года, бизнесмены братья Андреа и Диего Делла Валле переживают не лучшие времена и готовы расстаться с "Фиорентиной", чтобы снять с себя дополнительную финансовую нагрузку.

Ожидается, что сумма сделки составит 135 миллионов евро.

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

Также мы писали, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович.

Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег чемпионат Италии, Фиорентина, Нью-Йорк Космос

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