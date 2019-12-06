"У нашей сборной группа вполне приемлемая": Алиев рассказал о матчах на Евро-2020

Александр Алиев / Фото: 1927.kiev.ua

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Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал жеребьевку Евро-2020, где наша сборная сыграет с Нидерландами и Австрией и одним из победителей плей-офф.

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"На мой взгляд, группа у нашей сборной вполне приемлемая. Думаю, рассуждать, кто слабее, кто сильнее, и кто мог нам попасть, не стоит. Все-таки это большой евротурнир, куда приедут самые достойные. Поэтому каждая сборная, которая будет участвовать в чемпионате Европы, будет очень мотивирована на финальный турнир", – отметил Александр.

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"Играть можно со всеми, даже со сборной Голландии. На мой взгляд, я бы не называл голландцев фаворитами. Все четыре команды будут способны на сюрпризы и любая может остаться за бортом группового турнира. Пускай выиграет группу сильнейший, а мы будем болеть за сборную Украины", – сказал Алиев.

Ранее мы рассказывали, что на выходных в столице Румынии состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Сборная Украины получила одного нового соперника – команду Австрии.

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