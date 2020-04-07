Пока Роналду на карантине: лучшие голы португальца в чемпионате Италии

Как известно, почти все спортивные соревнования в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты, как и большинство спортсменов, стараются на карантине поддерживать форму и находить себе новые занятия. Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду покинул Италию и проводит время с родными на Мадейре. На днях Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки.

В нынешнем сезоне Криштиану даже в свои 35 лет продолжает демонстрировать прекрасную форму. В 32 матчах за "Ювентус" он забил 25 мячей в разных турнирах, в том числе и 21 – в чемпионате Италии. Больше – только форвард "Лацио" Чиро Иммобиле – 26. К слову, лучшего бомбардира чемпионата Италии оценили дороже Роналду. Однако римскому голеадору пока что далеко до португальца в стабильности. Смотрите десятку лучших голов Криштиану в итальянской Серии А.

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Напомним, что в этом году португалец станет долларовым миллиардером – всего четвертым спортсменом в истории.

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