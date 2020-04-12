У Неймара новый отчим: он на пять лет младше звездного футболиста

У звездного футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара может появиться новый отчим. Мама звезды футбола Надин Гонсалвес после расставания с мужем не долго оставалась одинокой – женщина завела роман с новым парнем. По информации UOL Esporte, избранником Надин стал 23-летний киберспортсмен и модель Тьяго Рамос. Ранее мы писали, что бывшая девушка Неймара с пышными формами заставила фанатов залипнуть в экран телефона на целый день.

Фото с новым кавалером мама Неймара поделилась на своей странице в Instagram. "Необъяснимое невозможно объяснить, – написала женщина под фото с парнем.

INSTAGRAM

Интересно, что будущий отчим на пять лет младше самого футболиста, своего потенциального пасынка. Тем не менее, такая перспектива не пугает самого Неймара, который в комментариях под фото мамы пожелал ей любви. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – написал футболист.

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Тьяго Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Что касается Неймара, то он проводит карантин на родине. Ранее мы писали, что Неймар не сумел попасть по пустым воротам во время игры в футбол с собаками. Бразилец развлекается со своими собаками на заднем дворе.

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Видео: Instagram

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