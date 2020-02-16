У них так бывает: аутсайдер не пустил "Севилью" в зону Лиги чемпионов в Испании

Гол Окампоса недолго радовал "Севилью"

Неожиданностью завершился первый же матч чемпионата Испании в воскресенье. "Севилья", которая претендует на попадание в Лигу чемпионов и пока что занимает пятое место, не смогла взят верх над последней командой Примеры – "Эспаньолом". Читайте прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Испании.

В случае победы над барселонцами "Севилья" обошла бы на два очка мадридский "Атлетико" и поднялась бы с пятой позиции на четвертую. При этом команда догнала бы по очкам "Хетафе", который расположился на третьей строчке. Однако кандидат на вылет оказался упорное сопротивление и едва не выиграл в гостях.

Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте усилиями аргентинца Лукаса Окампоса, но, похоже, расслабились и пропустили два гола от Адриана Эмбарбы и У Лэя – 1:2. Лишь после удаления Виктора Санчеса на 69-й минуте за две желтые карточки "Эспаньол" позволил "Севилье" сравнять счет. На 80-й минуте Сусо, который недавно пришел из "Милана", восстановил равновесие (2:2) и принес претенденту на участие в Лиге чемпионов хотя бы одно очко. Смотрите видеообзор поединка.

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