После громкого скандала Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Аргентинский нападающий не может забить на протяжении четырех матчей в Испании

Лионель Месси / Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел отличиться в матче 24-го тура против Хетафе (2:1) и ушел без забитых мячей в четвертом матче чемпионата Испании подряд, выдав худшую серию за последние шесть лет. До этого аргентинец не мог отличиться на такой же дистанции в период с 19 октября 2013 года по 1 февраля 2014 года, когда "молчал" на протяжении восьми матчей. И это все на фоне громкого скандала, когда Месси публично поссорился со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

После этого Месси едва не подрался с Марком-Андре тер Штегеном во время тренировки. По данным источника, перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде.

На волне скандалов появились слухи об уходе Месси из "Барселоны". Именитые клубы Европы уже выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинца.

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Впрочем, стоит отметить, что в последних четырех встречах в Примере Месси отдал четыре результативные передачи. Всего же на его счету 19 мячей в 27 матчах во всех турнирах, в том числе и 14 – в чемпионате Испании, где он возглавляет гонку бомбардиров.

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