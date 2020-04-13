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"Реал" окончательно определился с будущим Лунина в команде

13 апреля, 20:20

Максим Перепелица

Украинский кипер будет дублером Тибо Куртуа в мадридском клубе

Украинский вратарь Андрей Лунин может вернуться в "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe. По сведениям издания, украинец может стать дублером основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа, так как "Реал" может покинуть Альфонс Ареола, который принадлежит "ПСЖ".

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21-летний Лунин начал сезон в "Вальядолиде", но провел за клуб всего два матча. В январе он перешел в "Овьедо", в составе которого сыграл девять матчей и пропустил 10 голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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Кстати, названы две трансферные суперцели "Реала" после пандемии. "Королевский клуб" намерен пополнить свой состав топовыми игроками – Полем Погба и Эрлингом Холандом.

Также мы рассказывали, что коронавирус подтолкнул команду украинца к необычному занятию. Голкипер сборной Украины, выступающий в Испании, встретился с одноклубниками в формате видеоконференции.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин

Источник: L'Equipe

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