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У самой украинской команды Испании историческая победа: впервые ее игрок оформил хет-трик

Сегодня, 16:59

"Леганес" без помощи Лунина и Кравца разгромил соперника в чемпионате Испании

У самой украинской команды Испании историческая победа: впервые ее игрок оформил хет-трик Футбол "Леганес" без помощи Лунина и Кравца разгромил соперника в чемпионате Испании

В 23-м туре чемпионата Испании "Леганес" на своем стадионе разгромил "Бетис" со счетом 3:0. Хет-трик оформил 21-летний нападающий Юссеф Эн-Несири. Два гола он забил в первом тайме и еще один – во втором. Эн-Несири стал первым игроком Леганеса в истории, кому удалось забить три мяча в оном матче чемпионата Испании. В целом на счету марокканца в текущем сезоне Примеры уже восемь мячей.

Что касается украинских легионеров "Леганеса", то они снова наблюдали за игрой со стороны. Андрей Лунин весь поединок провел на лавке запасных, а Василий Кравец и вовсе не попал в заявку на матч. Напомним, Василий Кравец зимой перешел в "Леганес" из "Луго". Украинец успел дебютировать за новую команду в матче Кубка Испании портив "Реала", но получил травму и на некоторое время выпал из обоймы.

Лунин выступает за "Леганес" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Реалу". В текущем сезоне на счету 19-летнего голкипера по два матча в чемпионате и Кубке Испании.

Кстати, сегодня мы писали, что неприличный жест звезды "Реала" попал в трансляцию. Во время дерби Мадрида нападающий "Реала" Гарет Бейл, забив гол, показал неприличный жест фанатам "Атлетико".

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Тег видео, футбол, чемпионат Испании, Леганес

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Сегодня|Спорт

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