У сборной Украины самый большой прогресс в рейтинге ФИФА среди всех команд мира

Подопечные Андрея Шевченко поднялись на шесть позиций и занимают 29-е место

Сегодня обновился рейтинг лучших сборных по версии ФИФА. На вершине образовалось двоевластие. Чемпион мира сборная Франции делит первую строчку с бронзовым призером ЧМ-2018 командой Бельгии.

А вот сборная Украины показала самый большой прогресс среди всех национальных команд. Подопечные Андрея Шевченко поднялись на шесть позиций и теперь занимают 29-е место.

Наша команда в сентябре провела два матча. В первом туре Лиги наций на выезде сборная Украины обыграла Чехию – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. А во втором тура сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный гол в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. После двух матчей наша команда уверенно лидирует в группе.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 20 сентября:

1. Бельгия – 1729 очков

1. Франция – 1729

3. Бразилия – 1663

4. Хорватия – 1634

5. Уругвай – 1632

6. Англия – 1612

7. Португалия – 1606

8. Швейцария – 1598

9. Испания – 1597

10. Дания – 1581