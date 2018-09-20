У сборной Украины самый большой прогресс в рейтинге ФИФА среди всех команд мира
Подопечные Андрея Шевченко поднялись на шесть позиций и занимают 29-е место
Сегодня обновился рейтинг лучших сборных по версии ФИФА. На вершине образовалось двоевластие. Чемпион мира сборная Франции делит первую строчку с бронзовым призером ЧМ-2018 командой Бельгии.
А вот сборная Украины показала самый большой прогресс среди всех национальных команд. Подопечные Андрея Шевченко поднялись на шесть позиций и теперь занимают 29-е место.
Наша команда в сентябре провела два матча. В первом туре Лиги наций на выезде сборная Украины обыграла Чехию – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. А во втором тура сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный гол в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. После двух матчей наша команда уверенно лидирует в группе.
Топ-10 рейтинга ФИФА на 20 сентября:
1. Бельгия – 1729 очков
1. Франция – 1729
3. Бразилия – 1663
4. Хорватия – 1634
5. Уругвай – 1632
6. Англия – 1612
7. Португалия – 1606
8. Швейцария – 1598
9. Испания – 1597
10. Дания – 1581
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