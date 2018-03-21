У "Шахтера" очередное пополнение: Иван Ордец стал отцом

Накануне товарищеских матчей против Саудовской Аравии и Японии защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Иван Ордец стал отцом.

20 марта в семье Ивана и Елизаветы родилась дочь. Пара назвала девочку Софией. Рост новорожденной – 56 сантиметров, вес – 4 килограмма 100 граммов.

"Самое счастливое событие в нашей жизни!", – поделился впечатлениями Иван Ордец.

Пара расписалась еще 18 февраля 2017 года, но плотный график футболиста не позволил молодоженам как следует отпраздновать это событие тогда, поэтому саму свадьбу организовали по окончании сезона.

Интересно, что несколько дней назад пополнение случилось в семье другого защитника "Шахтера" Сергея Кривцова. Жена Юлия также подарила футболисту дочку, которую назвали Есенией. Это третий ребенок в семьезащитника.

Ране мы сообщали, что красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру. Сербская теннисистка завершила карьеру после свадьбы, которая состоялась детом 2016 года, а немецкий футболист еще играет в MLS за "Чикаго Файр".