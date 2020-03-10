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У "Шахтера" пополнение перед матчем Лиги Европы

10 марта, 19:32

Александр Трикиша

Алан Патрик и Марлос тренировались наравне со всеми

Донецкий "Шахтер" готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом". Сегодня стало известно, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Матч пройдет 12 марта на "Фольксваген Арене".

Утренняя сессия 10 марта началась с 30-минутной теории, на которой "оранжево-черные" детально разбирали игру предстоящего соперника в еврокубке. Затем команда провела часовое занятие на газоне комплекса "Святошин", полностью посвященное тактике.

Полузащитники Алан Патрик и Марлос восстановились после повреждений и тренируются вместе со всеми, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации с частичной работой в общей группе. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.

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Ранее в СМИ появилась информация, что лидер полузащиты "Шахтера" пропустит матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы из-за травмы. По некоторым данным, Тарас Степаненко получил повреждение мениска и выбыл из строя.

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Смотрите, как "Шахтер" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл в результативную ничью с "Бенфикой":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Марлос Алан Патрик

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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