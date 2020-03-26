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У Шевы юбилей: 14 лет назад он забил последний гол в чемпионате Италии

26 марта, 14:32

Александр Трикиша

Украинец является вторым бомбардиром в истории "Милана"

25 марта 2006 года легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко забил последний гол в чемпионате Италии. Случилось это в матче 31-го тура Серии А, в котором его "Милан" обыграл на домашнем стадионе "Фиорентину" со счетом 3:1. Кстати, мы писали, что бразильский фанат показал потрясающую коллекцию футболок украинца.

Гости открыли счет благодаря голу Луки Тони на 13-й минуте встречи, но уже на 20-й минуте Шевченко после классной передачи от Андреа Пирло пробил вратаря с острого угла и сравнял счет. А затем голы Кака и Дженнаро Гаттузо принесли "россонери" победу.

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По завершении сезона 2005/2006 Шевченко перешел в английский "Челси", но заиграть в Лондоне украинец не сумел. Через сезон Шева вернулся в Милан на правах аренды, правда, заиграть на прежнем уровне ему не удалось. С учетом четырех матчей в 2006 году украинец провел 22 сухих матча в Италии. К слову, Андрей Шевченко выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом.

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Тем не менее, Шевченко наколотил за итальянский клуб 175 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Милана" в истории после Гуннара Нордаля, на счету которого 221 забитый мяч.

По итогам прошлого года Андрей Шевченко вошел в число лучших тренером мира:

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