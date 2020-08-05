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У Зинченко появился новый звездный партнер: "Сити" купил рекордсмена "летучих мышей"

5 августа, 00:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанский футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. 20-летний вингер подписал с клубом пятилетний контракт. Отметим, что футболист пока не сможет играть за команду в оставшихся матчах текущей Лиги чемпионов.

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"Я так счастлив присоединиться к "Сити". Каждый игрок хочет играть в атакующих командах, и "Манчестер Сити" – один из самых атакующих игроков в мире футбола. Пеп поощряет действительно открытый, агрессивный стиль, который я люблю, и он является тренером с проверенным опытом развития игроков. Это мечта развиваться под руководством этого тренера. За последние 10 лет "Сити" выиграл множество трофеев, и я надеюсь, что смогу сыграть свою роль в продолжении этого успеха", – сказал Торрес.

Торрес может играть на любом фланге, а также в центре поля. Он дебютировал в первой команде "Валенсии" в ноябре 2017 года, выйдя на замену в матче Кубка Испании против "Реал Сарагоса". Он стал самым молодым игроком, сыгравшим 50 матчей в Ла Лиге за "летучих мышей". Это случилось 23 ноября 2019 года в поединке против "Бетиса", когда Торресу было 19 лет и 324 дня. Он побил 40-летний рекорд Мигеля Тендильо.

В общей сложности он провел 97 матчей за "Валенсию", забил девять голов и сделал 12 результативных передач.

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Матчи европейских чемпионатов можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл с "Реалом" в Лиге чемпионов:

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Валенсия чемпионат Испании Манчестер Сити Ферран Торрес

Источник: Сегодня|Спорт

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