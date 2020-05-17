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Убежал от карантина домой – получи штраф: испанский клуб наказал футболиста сборной Дании

17 мая, 14:01

Андрей Фоменко

Полузащитник испанской "Сельты" Пионе Систо игнорирует требования клуба

Серьезное наказание получил футболист "Сельты", команды Ла Лиги, вингер Пионе Систо за побег из Испании. Полузащитник нарушил условия карантина и уехал в Данию, не уведомив клуб. 25-летний спортсмен родился в Уганде в семье выходцев из Южного Судана, а затем вместе с семьей нашел второй дом в Дании. Там он выступал за "Мидтьюлланд", откуда в 2016 году перебрался в "Сельту".

Мы сообщали, что в чемпионате Испании готовятся играть каждый день в течение месяца.

Интересно, что наказать беглеца потребовали одноклубники. В итоге "Сельта" выписала ему штраф в 60 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo. Интересно, что Систо на собственном авто проехал около 2800 км. Кроме того, он открыто заявил, что не выполняет индивидуальные тренировки, которые были составлены тренерским штабом клуба.

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Читайте о том, что в первый день тренировок игрокам "Реала" было трудно контролировать мяч.

Сейчас рыночная стоимость Пионе – 4,8 миллиона евро, а в начале 2018 года его оценивали в 15 миллионов. Смотрите, как Систо забивал мяч за "Сельту" еще в 2017 году

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карантин футбол чемпионат Испании Сельта Пионе Систо

Источник: xsport.ua

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