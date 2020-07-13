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Умер партнер Кройффа по легендарному "Аяксу" 1970-х: названа причина

13 июля, 13:13

Олег Люлька Олег Люлька

75-летний защитник Вим Сюрбир так и не смог оправиться после кровоизлияния в мозг, которое случилось в апреле

Бывший защитник легендарного амстердамского "Аякса" 1970-х и сборной Нидерландов Вим Сюрбир умер в возрасте 75 лет. Он так и не смог оправиться после кровоизлияния в мозг, случившегося с ним в апреле. Накануне 16-летний футболист насмерть разбился на мотоцикле.

"Великого игрока "Аякса" больше нет, – говорится в сообщении амстердамского клуба в Twitter. – Наши мысли – с его родными и друзьями. Покойся с миром, храбрый воин"

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Хорди Кройфф, сын другого легендарного игрока того "Аякса" Йохана Кройффа, заявил: "Вим Сюрбир был великим игроком и невероятно преданным другом моего отца и нашей семьи. Надеюсь, они воссоединятся на небесах".

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Вим Сюрбир родился 16 января 1945 в Эйндховене. В составе "Аякса" он трижды выиграл Кубок европейских чемпионов (с 1971 по 1973 годы). Кроме того, Сюрбир провел 60 матчей за сборную Нидерландов, в составе которой дважды становился вице-чемпионом мира (1974, 1978) и один раз – бронзовым призером чемпионата Европы (1976).

Ранее мы писали, что умер чемпион мира в составе сборной Англии. Экс-защитнику "Лидса", бывшему полицейскому Джеку Чарльтону было 85 лет.

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