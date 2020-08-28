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Участник плей-офф Лиги чемпионов неожиданно проиграл команде второго немецкого дивизиона

28 августа, 23:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Десятки клубов Старого Света проводят контрольные матчи перед стартом сезона 2020/2021

Короткое летнее межсезонье 2020 года заставляет команды форсировать подготовку к новому сезону. Многие пытаются набрать спортивную форму через "товарняки", в которых порой случаются крайне удивительные результаты. К слову, УЕФА не включил Роналду в сборную Лиги чемпионов впервые за 10 лет.

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В пятницу дортмундская "Боруссия", которая еще недавно сражалась с "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов, со счетом 1:3 уступила скромному "Бохуму" – середняку второй немецкой Бундеслиги. Пусть даже серебряный призер чемпионата Германии играл полурезервным составом, так проигрывать неприлично. Гол престижа – на счету ветерана Матса Хуммельса. Интересно, что второй "вариант" "Боруссии" сегодня не сумел справиться с последней командой Бундеслиги, "Падерборном", несмотря на наличие в атаке норвежца Эрлинга Холанда – 1:1.

Из других результатов дня выделим победу "Валенсии" над "Вильярреалом" (2:1) и "Тоттенхэма" – над "Редингом" (4:1). Мячи у лондонцев забивали Деле Али, Сон и Ламела при автоголе команды второго дивизиона. А победитель Лиги чемпионов-2019, "Ливерпуль", играя основным составом, накануне едва унес ноги от австрийского "Зальцбурга" – 2:2. Причем "красных" спас не Салах, Мане или Фирмино, а 20-летний Брюстер, сделавший дубль. Кстати, тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии.

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