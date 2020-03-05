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Удар-невидимка: форвард "Лестера" Варди нокаутировал своего партнера в стиле Ломаченко

5 марта, 08:30

Юрков Богдан

Лучший бомбардир футбольной английской Премьер-лиги проявил свои снайперские способности и в боксе

Знаменитый нападающий английского "Лестера" Джейми Варди провел боксерский спарринг с нигерийским полузащитником своего клуба Вильфредом Ндиди и отправил того в нокаут ударом-невидимкой в стиле Василия Ломаченко.

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Во время боксерской сессии Варди резко, но при этом незаметно для Ндиди пробил тому в печень – и нигериец тут же рухнул на пол. Похожим ударом два года назад Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в ринге.

Пользователи соцсетей оценили боксерские навыки 33-летнего Джейми Варди, который с 17 голами является лучшим снайпером текущей английской Премьер-лиги. Вот их комментарии:

  • Он и тут бьет точно в цель. Бомбардир – этим все сказано!
  • Варди лучше Уайлдера!
  • А как же VAR? Судья должен проверить этот "гол"
INSTAGRAM

Смотрите, как Ломаченко похожим незаметным ударом "отключил" Линареса

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Недавно мы рассказывали, что Варди уже как Шевченко. Забивала из "Лестера" в четвертый раз стал отцом. По этому показателю Джейми догнал главного тренера сборной Украины.

Смотрите, какими ударами Варди забивает голы на поле

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Василий Ломаченко чемпионат Англии Лестер Джейми Варди Вильфред Ндиди

Источник: Сегодня|Спорт

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