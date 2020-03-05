Удар-невидимка: форвард "Лестера" Варди нокаутировал своего партнера в стиле Ломаченко

Знаменитый нападающий английского "Лестера" Джейми Варди провел боксерский спарринг с нигерийским полузащитником своего клуба Вильфредом Ндиди и отправил того в нокаут ударом-невидимкой в стиле Василия Ломаченко.
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Во время боксерской сессии Варди резко, но при этом незаметно для Ндиди пробил тому в печень – и нигериец тут же рухнул на пол. Похожим ударом два года назад Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в ринге.
Пользователи соцсетей оценили боксерские навыки 33-летнего Джейми Варди, который с 17 голами является лучшим снайпером текущей английской Премьер-лиги. Вот их комментарии:
- Он и тут бьет точно в цель. Бомбардир – этим все сказано!
- Варди лучше Уайлдера!
- А как же VAR? Судья должен проверить этот "гол"
Смотрите, как Ломаченко похожим незаметным ударом "отключил" Линареса
Недавно мы рассказывали, что Варди уже как Шевченко. Забивала из "Лестера" в четвертый раз стал отцом. По этому показателю Джейми догнал главного тренера сборной Украины.
Смотрите, какими ударами Варди забивает голы на поле
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