Варди теперь как Шева: забивала из "Лестера" в четвертый раз стал отцом

Даже без своего многодетного форварда "Лестер" прихлопнул команду Андрея Ярмоленко

Джейми Варди и его жена / Фото: Getty Images

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Стала известна причина, по которой лучший бомбардир чемпионата Англии Джейми Варди пропускал в субботу выездной матч своего "Лестера" против команды Андрея Ярмоленко – "Вест Хэма". 32-летнего нападающего не было в заявке на игру, так как в это время он находился рядом со своей супругой Ребеккой Николсон, родившей девочку.

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"Я на седьмом небе от счастья – на свет появилась наша малышка, – написал у себя в Twitter Варди. – Бекки и ребенок чувствуют себя хорошо. И мы все уже по уши влюблены в нового члена нашей семьи"

Это уже четвертый собственный ребенок Джейми Варди. По этому показателю он догнал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который со своей супругой Кристен воспитывает четырех сыновей.

Смотрите, как забивает Варди

Стоит уточнить, что новорожденный ребенок стал третьим общим у Варди с Ребеккой. Они воспитывают дочку Софию и сына Финли. Кроме того, у Варди есть ребенок от предыдущих отношений, а также он стал отчимом для двоих детей своей нынешней жены от ее бывшего мужа.

Отметим, что отсутствие Варди не помешало "Лестеру" обыграть на выезде "Вест Хэм" со счетом 2:1. Пропускал этот матч и украинский легионер проигравшей команды. Напомним, у Андрея Ярмоленко травма задней поверхности бедра.

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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