Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

В 37-м туре второй лиги чемпионата Нидерландов по футболу в матче между "Йонг Утрехт" и "Хелмонд Спорт" форвард хозяев Митчелл ван Ройен забил потрясающий гол. После передачи с фланга 20-летний Митчелл сумел удачно сгруппироваться и отправить мяч в угол ворот соперника "ударом скорпиона". Этот гол принес "Йонг Утрехту" ничью 1:1, которая, впрочем, не позволила команде подняться с последней строчки турнирной таблицы. "Йонг Утрехт" занимает в ней 20-е место, "Хелмонд Спорт" – 19-е.

Отметим, что своим шедевром 20-летний нападающий "Йонг Утрехта", выступавший за юношескую сборную Голландии, повторил, пожалуй, самый красивый гол в истории "Шахтера", забитый тем же "ударом скорпиона" бразильским экс-полузащитником "горняков" Франселино Матузалемом. Это произошло 12 лет назад в домашней игре дончан с "Севильей".

Как сообщалось ранее, невероятный гол был забит вратарем в матче третьей лиги Румынии. "Наследник" знаменитого парагвайского кипера Чилаверта исполнил "парашют" на 94-й минуте.

Также сообщалось, что "московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле ЛобановскогоСергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гол, чемпионат Голландии, Утрехт

Вы сейчас просматриваете новость " "Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хави снова забивает в Лиге чемпионов: эффектный удар со штрафного от легенды "Барселоны"

22 апреля, 22:23

Испанский ветеран поразил ворота "Пахтакора" красивым ударом со штрафного

В пустые ворота: экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" напомнил о себе голом в Первой лиге Турции

11 апреля, 23:12

Александр Гладкий забил свой четвертый мяч после перехода в лагерь "синих молний"

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Как изменились любимые актеры со времен своих первых ролей

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Бег + сыр: рецепт для тех, кто начали борьбу за красивую фигуру

Жириновский раскритиковал Путина в 2012: слова сбылись

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

Ла Лига признала сэйв Лунина лучшим в марте (видео)

10 звездных пар, которые странно смотрятся вместе

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

Вчера, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Дерби Донбасса, два удаления "Динамо" и успех "Арсенала": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

29 апреля, 19:00

Хацкевич обыграл неудобного соперника, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

29 апреля, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

"Динамо" с двумя удалениями минимально обыграло "Львов"

28 апреля, 21:31

Команда Хацкевича увезла из Львова три очка, завершая матч вдевятером

"Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд

28 апреля, 18:26

"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавил английскую Премьер-лигу

5 вещей, которые женщины делают только тогда, когда разлюбили

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам