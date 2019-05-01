"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

В 37-м туре второй лиги чемпионата Нидерландов по футболу в матче между "Йонг Утрехт" и "Хелмонд Спорт" форвард хозяев Митчелл ван Ройен забил потрясающий гол. После передачи с фланга 20-летний Митчелл сумел удачно сгруппироваться и отправить мяч в угол ворот соперника "ударом скорпиона". Этот гол принес "Йонг Утрехту" ничью 1:1, которая, впрочем, не позволила команде подняться с последней строчки турнирной таблицы. "Йонг Утрехт" занимает в ней 20-е место, "Хелмонд Спорт" – 19-е.

Отметим, что своим шедевром 20-летний нападающий "Йонг Утрехта", выступавший за юношескую сборную Голландии, повторил, пожалуй, самый красивый гол в истории "Шахтера", забитый тем же "ударом скорпиона" бразильским экс-полузащитником "горняков" Франселино Матузалемом. Это произошло 12 лет назад в домашней игре дончан с "Севильей".

Как сообщалось ранее, невероятный гол был забит вратарем в матче третьей лиги Румынии. "Наследник" знаменитого парагвайского кипера Чилаверта исполнил "парашют" на 94-й минуте.

Также сообщалось, что "московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле Лобановского. Сергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново".

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