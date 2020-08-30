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Ударный уикенд украинцев в Венгрии: Петряк забил пяткой, Харатин отличился головой

30 августа, 23:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Фехервар" и "Ференцварош" одержали первые победы в чемпионате Венгрии

Третий тур чемпионата Венгрии стал результативным для представителей Украины. Сразу два наших соотечественника отличились дебютными забитыми голами в сезоне. Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк отличился в матче против "Будафока". Уже в компенсированное время матча Петряк сыграл в стеночку с партнером, а затем с нескольких метров переправил мяч в ворота ударом пяткой. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Фехервара".

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В параллельной встрече Игорь Харатин помог "Ференцварошу", который тренирует Сергей Ребров, обыграть "Залаэгерсег" со счетом 2:1. Украинец мощным ударом головой забил второй мяч в игре. Спустя несколько минут Харатин заработал желтую карточку. Кстати, недавно Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины. Завтра он и его одноклубник Александр Зубков присоединятся к национальной команде в Харькове.

Для "Фехервара" эта победа стала первой в сезоне, тем не менее, команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея в своем активе пять очков. Столько же на счету МТК "Будапешт". У "Ференцвароша" четыре очка после двух матчей и четвертая позиция.

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Напомним, что посреди недели Ребров обыграл "Селтик" в квалификации Лиги чемпионов, хотя его команда нанесла всего два удара: обзор сенсационного матча и реакция тренера. Команда украинского наставника забила два гола, нанеся ровно столько же ударов по воротам шотландского гранда.

Смотрите, как "Ференцварош" играл в еврокубках в прошлом сезоне:

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Ференцварош чемпионат Венгрии Иван Петряк Игорь Харатин Фехервар

Источник: Сегодня|Спорт

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