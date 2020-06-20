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Удивительное рядом: в Турции в футболиста бросили бутылку во время матча без зрителей

20 июня, 12:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бутылка угодила в ногу футболиста, когда тот сидел на лавке запасных

Во время матча чемпионата Турции между "Анкарагюджю" и "Истанбулом" (2:1) в нападающего стамбульского клуба Демба Ба бросили бутылку с трибуны, которая попала в ногу футболисту, когда он находился на лавке запасных после замены, сообщает Milliyet. Удивительное то, что матч проходил без зрителей в связи с карантинными ограничениями.

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Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничто не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло в матче без зрителей.

Напомним, что в этом матче гол забил игрок "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, арендованный у киевского "Динамо". Это был его четвертый мяч в чемпионате Турции. За полгода в Украине от отличился лишь дважды.

Также мы писали, что во время матча без зрителей в Испании на поле выбежал болельщик. Фанат Лионеля Месси сумел пробраться на закрытый стадион, но звезда "Барселоны" отказался фотографироваться с парнем из-за карантина.

Смотрите, как "Истанбул" играл в Лиге Европы:

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чемпионат Турции Истанбул Башакшехир Анкарагюджю

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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