"Удобно, сексуально и романтично": Джорджина Родригес рассказала, как соблазняет Криштиану Роналду

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, каким образом она соблазняет знаменитого футболиста и что для нее означает настоящее богатство. Ранее мы писали, что Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях.
"Нелегко быть девушкой такого знаменитого человека, но я не хочу менять свою жизнь. Мои чувства к Криштиану сильнее любого давления. Мы восхищаемся друг другом.
Но очень важно уметь соблазнять мужчину. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым.
Я с Роналду не ради денег. Мое самое большое богатство – это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад умер мой отец. Тогда я поняла, что здоровье – это самая большая ценность. Без него мы ничего не представляем. Экономическое богатство дает много преимуществ, но не приносит счастья", – приводит слова Родригес The Sun.
Ранее в СМИ появились слухи, что Джорджина Родоригесм снова беременна – Девушку заметили с округлившимся животиком на одном из матчей ее возлюбленного. Но девушка быстро опровергла все слухи. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою форму девушка.
Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.
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