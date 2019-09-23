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УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила Украина

23 сентября, 17:17

В планах организации расширить элитный дивизион, где будет выступать команда Андрея Шевченко

/ Фото: AFP

УЕФА рассмотрит возможность реформы Лиги наций. Об этом сообщает издание DPA. По информации источника, в организации планируют расширить дивизион А с 12 до 16 команд. В этом случае команды, занявшие последние места в группах – Германия, Польша, Исландия и Хорватия – останутся в элитном дивизионе.

В нынешнем формате в каждой группе в дивизионах А, В, С выступают по три команды, а в дивизионе D – по четыре.

Дебютный и пока единственный розыгрыш Лиги наций прошел с 2018 по 2019 год. Его победителем стала сборная Португалии, получившая путевку на чемпионат Европы-2020. Сборная Украины выступала в группе 1 дивизиона В и заняла в нем первое место, завоевав путевку в элитный дивизион. Второй розыгрыш Лиги нации пройдет в 2020 году.

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Ранее мы писали, что "Шахтер" получит супербонус от УЕФА за исторические достижения: названа сумма. Успехи "горняков" последних лет не остались незамеченными Европейским футбольным союзом.

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Также мы писали, что "Лиги Европы-2" не будет: рассекречены революционные планы УЕФА. В Европейском футбольном союзе определились с названием для третьего по рангу клубного турнира.

Смотрите, как Португалия обыграла Голландию в финале Лиги наций:

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футбол УЕФА Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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