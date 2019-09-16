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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Шахтер" получит супербонус от УЕФА за исторические достижения: названа сумма

16 сентября, 14:45

Успехи "горняков" последних лет не остались незамеченными Европейским футбольным союзом

"Горняки" готовятся к старту ЛЧ

"Горняки" готовятся к старту ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Немецкие журналисты подсчитали суммы, которые получат участники группового раунда Лиги чемпионов в качестве нового бонуса от УЕФА. Отныне Европейский футбольный союз предусматривает внушительную долю призовых за исторические достижения команд, учитывая результаты в еврокубках за последние 10 лет.

Согласно обнародованным данным, согласно этой статье распределения призовых, чемпиону Украины донецкому "Шахтеру" полагается от УЕФА 21,05 млн евро. 

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Всего же УЕФА заплатит 32 клубам за исторические достижения 585 млн евро. Больше всех получит "Реал" - 35,46 млн евро. А, например, "Аталанте" Руслана Малиновского достанется 3,32 миллиона евро. Глядя на эти цифры, наверняка сейчас вздыхают в офисе киевского "Динамо", не сумевшего пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: несколько дней назад в "Шахтере" сообщили, что в наличии оставалось всего 10 000 билетов на поединок в Харькове.

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УЕФА Лига чемпионов Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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