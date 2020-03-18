УЕФА может провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов на выходных

Такое решение не пришлось по душе итальянским клубам

УЕФА рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов на выходных, сообщает итальянское издание Tuttosport. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Также сообщается, что такой вариант не устраивает большинство клубов серии А. Он предполагает, что игры национальных чемпионатов будут проводиться в середине недели. Клубы опасаются, что из-за этого уменьшится посещаемость игр.

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Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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