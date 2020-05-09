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УЕФА назвал пять лучших футбольных команд Украины за время независимости

9 мая, 20:39

Олег Люлька

В этот список вошли "Шахтер"-2009, "Динамо"-1999, "Днепр"-2015 и две сборные Украины

Официальный Twitter Европейского футбольного союза (УЕФА) на карантине назвал пять лучших футбольных команд Украины за время независимости. При этом болельщикам предлагают проголосовать за ту из них, которую они считают самой-самой.

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ТОП-5 команд Украины в хронологическом порядке:

  • "Динамо"-1999 – птенцы Лобановского с Шевой и Ребровым на острие дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли "Баварии";
  • Сборная Украины-1999 – команда Сабо, не реализовавшая свой потенциал: на равных играла с чемпионом мира Францией и эффектно обыгрывала Россию, но при этом не вышла на Евро-2000;
  • Сборная Украины-2006 – команда Блохина, которая не без помощи фарта добилась высшего достижения в истории национальной команды страны: добралась до четвертьфинала чемпионата мира;
  • "Шахтер"-2009 – "горняки", возглавляемые Луческу, привезли в Украину главный трофей последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА, одолев на пути к титулу "Тоттенхэм", ЦСКА, "Марсель", киевское "Динамо" и "Вердер";
  • "Днепр"-2015 – команда Маркевича сенсационно пробилась в финал Лиги Европы, где даже повела в счете, но в итоге все-таки уступила "Севилье" 2:3.

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Ранее Шевченко и Ребров попали в список худших трансферов АПЛ за всю историю. В рейтинге, который составил ESPN, Шевченко занял седьмое место, Ребров – 25-е.

Смотрите, как Украина обыгрывала Роналду в отборе Евро-2020:

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Днепр футбол УЕФА Сборная Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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