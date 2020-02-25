УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса: заявление вице-президента

Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы

Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил отмену или перенос финальной части футбольного Евро-2020 из-за коронавируса, который из Китая уже переместился в Европу. Ранее мы сообщали, что в Италии из-за коронавируса без зрителей пройдет матч "Ювентус" – "Интер", а также еще пять игр ближайших выходных.

"Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", – приводит слова вице-президента УЕФА Rai Radio 1 Sport

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Напомним, Евро-2020 пройдет летом этого года. Матчи турнира должны принять Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия,

Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия. Участие в турнире примут 24 национальные команды, включая сборную Украины. Старт соревнований назначен на 12 июня, когда в Риме должны сыграть Италия и Турция, а финальный матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 12 июля.

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Что касается сборной Украины, то на Евро-2020 она стартует 14 июня в Амстердаме матчем с Нидерландами, а затем должна провести две игры в Бухаресте.

Смотрите, как Украина выходила на Евро-2020

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