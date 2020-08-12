УЕФА объявил о поиске нового партнера для борьбы с пиратством

Европейский футбольный совет УЕФА опубликовал запрос на поиск нового партнера по борьбе с воровством контента. УЕФА заявляет, что очень серьезно относится к защите своих прав на интеллектуальную собственность, а также интересов медиа-партнеров. К сотрудничеству приглашаются антипиратские организации, способные минимизировать риск несанкционированной потоковой передачи и загрузки, обеспечить защиту приложений, услуг IPTV и т.д.

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Европейский футбольный комитет ищет партнеров для защиты интеллектуальной собственности на ключевых соревнованиях в ближайшие годы, в том числе — на Евро-2024 и чемпионате мира по футболу 2026. Дедлайн приема предложений — 4 сентября.

В последние годы спортивное пиратство является одной из основных проблем отрасли, поскольку во всем мире действует множество пиратских сервисов, в том числе beoutQ, деятельность которого нанесла УЕФА существенный ущерб как правообладателю.

"Те, кто хочет последовать примеру BeoutQ, не должны сомневаться в том, что УЕФА пойдет на все, чтобы защитить свою собственность и поддержать партнеров, чьи инвестиции в футбол помогают ему оставаться самым популярным видом спорта в мире от массового до элитного уровня. Пиратство угрожает не только этим инвестициям, но и существованию профессионального спорта", — заявил УЕФА.

Для того, чтобы пресечь нелегальные онлайн трансляции, будет организован мониторинг в реальном времени. Для избежания ложных уведомлений планируется использование системы проверки контента, основанной на методе цифровых отпечатков. В дополнение к этому будет происходить сверка со списками утвержденных вещателей.

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Также борьба с пиратством будет нацелена на нелегальные приложения, медиаплееры, поддерживающие краденый контент, и нелегальные услуги IPTV. Плюс к этому, партнер УЕФА должен позаботиться о том, чтобы несанкционированный контент не был доступен через популярные поисковые системы.

"Защита прав на интеллектуальную собственность является неотъемлемой частью качественного продукта, который предлагается абонентам. Не удивительно, что такой генератор спортивного контента как УЕФА несет ответственность не только за качество своего продукта, но и за его защиту от нелегального использования. Последняя мировая практика показывает, что результаты мошенничества могут привести к колоссальным убыткам по сравнению с ресурсом, необходимым на защиту интеллектуальной собственности", — говорит Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы "Чистое небо".

/ Фото: Reuters

Сергей Чернящук, эксперт по вопросам интеллектуальной собственности по борьбе с пиратством "Медиа Группы Украина", отметил, что премиальный футбольный контент УЕФА пользуется невероятным спросом у зрителя: будь ты спортивный фанат или домохозяйка, футбольные соревнования, которые проводятся УЕФА, никого не оставляют равнодушным. Предоставить доступ к просмотру такого контента — всего лишь половина задачи, которая ложится на правообладателя. Куда сложнее обеспечить защиту от неправомерного доступа и незаконного использования. "Медиа Группа Украина", будучи официальным эксклюзивным транслятором спортивных событий УЕФА в Украине, не понаслышке знает, какие объемы пиратства генерирует спрос на желание посмотреть футбольный матч Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

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"Во время проведения футбольных соревнований УЕФА мы всегда наблюдаем большой всплеск пиратских предложений по просмотру этого контента: пиратских ОТТ-сервисов, плейлистов, веб-ретрансляторов, разовых онлайн-трансляций футбольных событий, сток-библиотек матчей в записи или хайлайтов (прим. "Highlights" — яркие спортивные события: голевые моменты, передачи, атаки и.т.д.). Защита футбольного контента по своей природе специфическая, здесь особенно важен такой фактор как время. Мы приветствуем инициативу УЕФА в поиске новых партнеров по защите контента в сети Интернет и уверены, что новый игрок усилит команду европейских правообладателей против Интернет-пиратов", — сообщил эксперт.

Помимо перечисленных задач, потенциальный партнер при необходимости будет помогать УЕФА в судебных процессах, собирая доказательства, предоставляя свидетельские показания и содействуя полиции. Ожидается, что такая масштабная инициатива поможет ощутимо снизить кражу контента.

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