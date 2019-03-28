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УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом"

Сегодня, 21:02

13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках

Стадион "Металлист" в Харькове, на котором играет "Шахтер"
Стадион "Металлист" в Харькове, на котором играет "Шахтер". Фото: Канал Футбол
УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d1a/4e2/5c9d1a4e23c03.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d1a/4e2/5c9d1a4e23c03.png Футбол 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках

Сегодня контрольно-дисциплинарный орган УЕФА рассмотрел матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт", сыгранный 14 февраля в Харькове. По итогам рассмотрения были приняты следующие решения:

  • 13-й сектор Северной трибуны будет закрыт за расистское поведение болельщиков – это должно быть сделано на следующем домашнем матче "Шахтера" в еврокубках.
  • Весь 13-й сектор на следующем домашнем матче "Шахтера" в еврокубках должен покрывать баннер с надписью #EqualGame и логотипом УЕФА.
  • "Шахтер" оштрафован на 10 000 евро за использование болельщиками пиротехники.

Как сообщалось ранее, на расизм во время матча Лиги Европы в Киеве против "Динамо" пожаловались в "Челси".

"Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое ​​отвратительное поведение", – говорилось в заявлении "Челси".

Позже в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

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Тег расизм, Лига Европы, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Челси Лондон, Айнтрахт

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Источник:

UEFA.com

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