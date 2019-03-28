УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом"
13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках
Сегодня контрольно-дисциплинарный орган УЕФА рассмотрел матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт", сыгранный 14 февраля в Харькове. По итогам рассмотрения были приняты следующие решения:
- 13-й сектор Северной трибуны будет закрыт за расистское поведение болельщиков – это должно быть сделано на следующем домашнем матче "Шахтера" в еврокубках.
- Весь 13-й сектор на следующем домашнем матче "Шахтера" в еврокубках должен покрывать баннер с надписью #EqualGame и логотипом УЕФА.
- "Шахтер" оштрафован на 10 000 евро за использование болельщиками пиротехники.
Как сообщалось ранее, на расизм во время матча Лиги Европы в Киеве против "Динамо" пожаловались в "Челси".
"Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое отвратительное поведение", – говорилось в заявлении "Челси".
Позже в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.
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