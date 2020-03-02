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УЕФА отдал России Суперкубок УЕФА-2023. Годом ранее матч за трофей примет Финляндия

2 марта, 16:04

В Европейском футбольном союзе определились с местами проведения топовых матчей ближайших лет

УЕФА принял решение о месте проведения финальных матчей некоторых еврокубков ближайших лет. В частности, стало известно, что игра за Суперкубок УЕФА-2023 между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Казани на "Казань-Арене", вмещающей 45 тысяч человек.

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Решение УЕФА о месте проведения ближайших финалов

  • Лига Европы УЕФА-2022: "Пушкаш Арена", Будапешт, Венгрия
  • Женская Лига чемпионов УЕФА-2022: "Ювентус Стэдиум", Турин, Италия
  • Женская Лига чемпионов УЕФА-2023: Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды
  • Суперкубок УЕФА-2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия
  • Суперкубок УЕФА-2023: "Казань Арена", Россия

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Отметим, что действующим обладателем Суперкубка УЕФА является "Ливерпуль", который летом прошлого года в Стамбуле в серии пенальти одолел другой английский клуб – "Челси".

Обзор Суперкубка УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси"

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Источник: UEFA.com

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