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УЕФА поиздевался над болельщиками "Динамо", поздравив с днем рождения звезду "Баварии"

2 августа, 17:58

Олег Люлька Олег Люлька

В Европейском футбольном союзе насыпали соли на рану фанатам киевлян по случаю 52-летия Штефана Эффенберга

Русскоязычный Twitter УЕФА издевательски для болельщиков киевского "Динамо" поздравил с днем рождения легенду немецкого футбола, бывшего полузащитника мюнхенской "Баварии" Штефана Эффенберга. Знаменитому игроку по прозвищу "Тигр" сегодня исполнилось 52 года.

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"Легенде "Баварии" Штефану Эффенбергу – 52! К поздравлениям имениннику наверняка присоединятся даже те болельщики "Динамо" Киев, которым этот гол разбил сердце..." – говорится в сообщении Европейского футбольного союза, который вспомнил безжалостно эффектный гол Штефана из штрафного в ворота киевлян в полуфинале Лиги чемпионов-1999. Насыпали соли на рану...

Напомним, тогда в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве обыгрывало "Баварию" со счетом 3:1, однако мюнхенцы сумели вырвать ничью 3:3 благодаря голам Эффенберга и Янкера в ворота Шовковского. В ответной же встрече "Бавария" оказалась сильнее – 1:0, оставив "Динамо" за бортом финала ЛЧ.

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"То противостояние с "Баварией" 1999 года – яркий пример, когда исход поединков решило индивидуальное мастерство. "Динамо" было сильнее как команда. Однако у них в составе оказались такие игроки, которые при малейшей возможности могли решить исход встречи в свою пользу – Эффенберг, Янкер, Маттеус", – вспоминал позже Шовковский.

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Смотрите, как "Бавария" обыгрывает соперников в нынешней Лиге чемпионов

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УЕФА Лига чемпионов Динамо Киев Бавария Штефан Эффенберг

Источник: Сегодня|Спорт

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