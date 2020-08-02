Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фото

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, отбывающий дисквалификацию за допинг, накануне посетил первое в истории промоутерское шоу от боксера Александра Усика. Напомним, сам Усик прилетел туда на вертолете, а затем забрал у Беринчика телефон и начал делать селфи.

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На вечер бокса под Киевом Беседин явился со своей красавицей-женой Радмилой – солисткой цыганского ансамбля, заслуженной артисткой эстрадного искусства Украины, которая для выхода в свет выбрала откровенное платье с открытой грудью. Фото появились на странице футболиста в Instagram.

Артем Беседин и его супруга сделали на боксерском шоу несколько фото – сперва с организатором ивента Александром Усиком, а затем с Денисом Беринчиком. Кстати, на фото Беседин и Усик получились в один рост. При этом пользователи соцсетей обратили внимание на обувь Усика – он обулся в кроссовки разного цвета.

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Таким образом, Беседин сумел немного развеяться во время дисквалификационных будней, тогда как его одноклубники по "Динамо" активно тренируются под руководством нового тренера – Мирчи Луческу.

Напомним, ранее УЕФА определился с окончательным вердиктом по допинговому делу Беседина. Европейский футбольный союз оставил в силе годовой бан спортсмена. Вне турниров нападающий будет пребывать до 19 декабря 2020 года.

Пока что Беседин поддерживает форму, играя за ветеранскую команду. Там Артем был замечен в компании Ващука, Шевчука, Мандзюка, Белика и других звезд. Условиями дисквалификации это не запрещено.

Добавим, что не так давно в Сети появилось видео, как "собутыльники" на квартире избили Беседина. Комментируя эти кадры 4-летней давности, Артем сказал: "Не повторяйте чужих ошибок".

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