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Закупка под Луческу: названы имена четырех бразильцев, на которых положили глаз в "Динамо"

1 августа, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

Потенциальным новобранцам киевского клуба из Южной Америки - от 19 до 22 лет

В СМИ появились имена четырех бразильских футболистов, которые могут стать новичками команды Мирчи Луческу. Как сообщает Dynamonania со ссылкой на бразильские СМИ, в сфере интересов киевского "Динамо" оказались полузащитники Габриэль Менино ("Палмейрас"), Жан Пьер ("Гремио") и Маркиньос ("Атлетико Минейро"), а также фланговый нападающий Элинью ("Сан-Паулу"). Отметим, что в текущем составе "Динамо" нет ни одного игрока из Бразилии.

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19-летний Габриэль Менино только в этом году начал привлекаться к матчам первой команды "Палмейраса", сыграв за нее 10 игр во всех турнирах. Играет на позиции опорного/центрального полузащитника, но имеет опыт выступления и на месте правого защитника. Вызывается в юношескую сборную Бразилии U-20, за которую провел 6 матчей.

22-летний Жан Пьер всю свою профессиональную карьеру провел в "Гремио", за который дебютировал еще в 2017 году. За свой клуб полузащитник отыграл 67 матчей (11 голов) во всех турнирах. Может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и под нападающими. За юношескую сборную Бразилии U-17 провел 1 матч.

20-летний Маркиньос футболом начинал заниматься в академии "Атлетико Минейро", а в 2017 году дебютировал в первой команде клуба. Также на правах аренды выступал за "Шапекоэнсе". За "Атлетико Минейро" провел 28 матчей (2 гола), за "Шапекоэнсе" сыграл 2 игры. Выступает на позиции центрального или левого полузащитника.

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20-летний нападающий Элинью также всю карьеру провел в одном клубе – "Сан-Паулу", воспитанником академии которого он является. Дебютировал в первой команде в 2018 году, и с тех пор провел за нее 30 матчей (2 гола) во всех турнирах. Может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки, также выходил на позиции центрального полузащитника. За юношескую сборную Бразилии U-17 провел 3 матча.

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Луческу и руководство "Динамо"

Луческу и руководство "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что лагерь Луческу пополнили два чемпиона мира, среди них – "новый Шевченко". К динамовской команде присоединились Супряга и Булеца, перед этим наколотившие 20 голов в составе "Днепра-1".

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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