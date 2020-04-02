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УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков

2 апреля, 16:05

Александр Трикиша

Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон

УЕФА приостановил действие правил финансового fair play для европейских клубов из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте организации сообщается, что послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/2021 годов. Ранее мы писали, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату.

"Исполнительный комитет подтвердил свою полную приверженность лицензированию клубов и финансового fair play и согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных вмешательств для облегчения работы ассоциаций и клубов.

Он поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен.

В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, Исполнительный комитет также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые связаны с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/21", – говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что вчера в УЕФА назвали срок для окончания чемпионатов. УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа, а значит, нужно возобновить игры в июне.

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футбол УЕФА Лига чемпионов Лига Европы fair play

Источник: Сегодня|Спорт

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