УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков

УЕФА приостановил действие правил финансового fair play для европейских клубов из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте организации сообщается, что послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/2021 годов. Ранее мы писали, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату.

"Исполнительный комитет подтвердил свою полную приверженность лицензированию клубов и финансового fair play и согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных вмешательств для облегчения работы ассоциаций и клубов.

Он поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен.

В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, Исполнительный комитет также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые связаны с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/21", – говорится на официальном сайте УЕФА.